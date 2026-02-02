Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 3 февраля 2026

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 3 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 3 февраля 2026 года пройдет в Правобережном и Свердловском округах. По информации оператора тепловых сетей города, это необходимо для проведения диагностики и ремонта на улицах Карла Либкнехта, Партизанской, Софьи Перовской, Тимирязева, Гоголя и других.

Отключение отопления в Иркутске 3 февраля 2026.

— Напомним, что ежегодно необходимо перекладывать 4−5% трубопроводов от их всей протяженности. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что некоторые жильцы временно останутся без горячей воды. Однако переживать не стоит, все ограничения снимут к 4−5 часам вечера. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 3 февраля 2026 представлена в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутск вернутся 30-градусные морозы в первую неделю февраля.