Известный омский судья передумал уходить в отставку

Сегодня, 2 февраля, региональная Квалификационная коллегия судей рассмотрела заявление судьи Кировского районного суда Дмитрия Литвинова. Известный омский служитель Фемиды передумал уходить в отставку.
Заявление об отставке Литвинов подавал в ноябре 2025 года, в отставку он должен был уйти сегодня. Квалификационная коллегия судей поддержала решение коллеги остаться на своем посту и заявление судьи об отмене решения о прекращении его полномочий судьи Кировского районного суда Омска удовлетворила.
Отметим, что Дмитрий Литвинов является одним из известных и опытных членов омского судейского корпуса, в Кировском райсуде он работает с 2014 года.
Ранее мы писали, что омская судья получила взыскание за дисциплинарный проступок.