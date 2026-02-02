Известный омский судья передумал уходить в отставку

Заявление об отставке Литвинов подавал в ноябре 2025 года, в отставку он должен был уйти сегодня. Квалификационная коллегия судей поддержала решение коллеги остаться на своем посту и заявление судьи об отмене решения о прекращении его полномочий судьи Кировского районного суда Омска удовлетворила.