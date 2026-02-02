Посол Бразилии сказал, возобновятся ли поставки самолетов Embraer в Беларусь. Свой комментарий о возможностях сотрудничества Бразили и Беларуси в авиасфере дипломат дал после встречи с президентом Александром Лукашенко, прошедшей в понедельник, 2 февраля, сообщает БелТА.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси Бернард Клингл, отвечая на вопрос журналистов, выразил сожаление, что сотрудничество между Беларусью и бразильской компанией Embraer было затруднено из-за санкций. Но после того, как их сняли, его можно попытаться восстановить, после преодоления ряда проблем и с учетом политического контекста.
«Мы считаем, что сотрудничество между Беларусью и Embraer будет взаимовыгодным. Мы производим самые лучшие самолеты, а Беларусь готова предложить нам очень большой рынок — пространство не только Беларуси, но и СНГ», — прокомментировал дипломат.
Напомним, бразильские самолеты Embraer составляют немалую часть парка авиакомпании «Белавиа», которая использует их для среднемагистральных авиарейсов.
