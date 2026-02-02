Посол Бразилии сказал, возобновятся ли поставки самолетов Embraer в Беларусь

Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси Бернард Клингл, отвечая на вопрос журналистов, выразил сожаление, что сотрудничество между Беларусью и бразильской компанией Embraer было затруднено из-за санкций. Но после того, как их сняли, его можно попытаться восстановить, после преодоления ряда проблем и с учетом политического контекста.