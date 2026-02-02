Ричмонд
В Красном Сулине возбудили уголовное дело по факту гибели врача и его супруги

Следователи выясняют обстоятельства гибели семейной пары в Красном Сулине.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине после гибели врача и его супруги завели уголовное дело. Статья — «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

— В квартире обнаружили тела 56-летних супругов с признаками отравления угарным газом. В ходе осмотра места происшествия установлено, что квартира оснащена газовой колонкой. Назначены экспертизы, — прокомментировали в ведомстве.

На данный момент представители СК выясняют обстоятельства произошедшего.

Добавим, ранее гибель супругов — сотрудников местной клиники — «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в центральной районной больнице.

