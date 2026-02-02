В Самаре почтили память героев Сталинградской битвы

В Самаре сотрудники следственного управления приняли участие в памятном мероприятии. В областной столице почтили героев Сталинградской битвы.
По данным СУ СК России по Самарской области, в День воинской славы России старший помощник руководителя ведомства по региону Алексей Чебаев вместе с коллегами из силовых структур, ветеранами и жителями губернии возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Мероприятие прошло на площади Славы.
Напомним, сегодня исполняется 83 года с момента победы Красной Армии над фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, которая продолжалась 200 дней и ночей, полных огня и мужества.