Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре почтили память героев Сталинградской битвы

В Самаре прошло памятное мероприятие, посвященное Сталинградской битве.

Источник: СУ СК России по Самарской области

В Самаре сотрудники следственного управления приняли участие в памятном мероприятии. В областной столице почтили героев Сталинградской битвы.

По данным СУ СК России по Самарской области, в День воинской славы России старший помощник руководителя ведомства по региону Алексей Чебаев вместе с коллегами из силовых структур, ветеранами и жителями губернии возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Мероприятие прошло на площади Славы.

Напомним, сегодня исполняется 83 года с момента победы Красной Армии над фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, которая продолжалась 200 дней и ночей, полных огня и мужества.