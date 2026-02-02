В Жилищном комитете объяснили горы снега на улицах Петербурга

Также Джалалов пожаловался на воровство контейнеров для соли. Техническая соль должна находиться в специальных емкостях рядом с мусорными площадками. Однако на практике их часто воруют. Из-за этого реагенты приходится складировать прямо на земле — в мешках или обычных кучах.