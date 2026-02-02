В Жилищном комитете объяснили горы снега на улицах Петербурга

Начальник Технического управления Жилищного комитета Петербурга Андрей Джалалов рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются коммунальщики при зимней уборке города. Часто снег невозможно убрать из-за припаркованных машин, а порой бывает, что вывозить его попросту некуда.
— Одна из серьезных проблем — некуда вывозить снег. Кроме того, несмотря на масштабную работу, полностью очистить дворы мешают припаркованные автомобили, — рассказал Джалалов в беседе с 78.ru.
Сейчас на уборке задействовано более 4 тысяч человек и около 900 единиц техники. За последнее время с улиц города уже вывезли 64 тысячи кубометров снега.
Всего в распоряжении городских служб находится 6435 единиц уборочной техники, и парк продолжает пополняться. В последние две недели приоритетом была расчистка подходов к больницам, школам и другим социальным объектам. После выполнения этой задачи коммунальщики приступили к комплексной зачистке всех городских территорий.
Также Джалалов пожаловался на воровство контейнеров для соли. Техническая соль должна находиться в специальных емкостях рядом с мусорными площадками. Однако на практике их часто воруют. Из-за этого реагенты приходится складировать прямо на земле — в мешках или обычных кучах.