А ну-ка, «девушки»: в омской женской колонии прошел своеобразный конкурс талантов

«В КП-12 состоялся первый этап ежегодного Всероссийского конкурса “А ну-ка, девушки!”. Конкурсантки соревновались в испытаниях “Визитная карточка”, “Страна”, “Творческий конкурс”, “Хозяюшка” и “Дефиле”. Яркие и самобытные номера участниц поразили своим разнообразием. Конкурсантки представили себя, рассказывая о своих увлечениях, мечтах и планах на будущее. Также участницы демонстрировали кулинарные способности, представив на суд жюри оригинальные и аппетитные блюда. Завершился конкурс элегантным “Дефиле”, где конкурсантки продемонстрировали свои наряды и умение держаться на сцене», — говорится в сообщении пресс-служба УФСИН России по Омской области.