C владельца квадроцикла взыскали 300 тысяч за травмы подростка

Исилькульский районный суд взыскал с местного владельца квадроцикла 300 тысяч рублей.
Как установил суд, владелец транспортного средства дал покататься на нем своему несовершеннолетнему внуку. Тот — своему другу. В итоге поездка не имеющих прав подростков чуть не обернулась трагедией — квадроцикл налетел на 14-летнего пешехода.
Мальчик получил множественные травмы, сложные переломы, лежал в реанимации и проходил длительное лечение. Его здоровье полностью не восстановилось до сих пор.
В итоге по решению суда компенсация морального вреда пострадавшему подростку была взыскана с владельца квадроцикла.
Еще 300 тысяч по решению Фемиды должен выплатить пострадавшему несовершеннолетний водитель. В случае отсутствия у него достаточных доходов или имущества деньги придется выплатить его родителям.