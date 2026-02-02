Ричмонд
C владельца квадроцикла взыскали 300 тысяч за травмы подростка

В ДТП пострадавший получил множественные травмы и едва не погиб.

Источник: Комсомольская правда

Исилькульский районный суд взыскал с местного владельца квадроцикла 300 тысяч рублей.

Как установил суд, владелец транспортного средства дал покататься на нем своему несовершеннолетнему внуку. Тот — своему другу. В итоге поездка не имеющих прав подростков чуть не обернулась трагедией — квадроцикл налетел на 14-летнего пешехода.

Мальчик получил множественные травмы, сложные переломы, лежал в реанимации и проходил длительное лечение. Его здоровье полностью не восстановилось до сих пор.

В итоге по решению суда компенсация морального вреда пострадавшему подростку была взыскана с владельца квадроцикла.

Еще 300 тысяч по решению Фемиды должен выплатить пострадавшему несовершеннолетний водитель. В случае отсутствия у него достаточных доходов или имущества деньги придется выплатить его родителям.