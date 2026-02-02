Ричмонд
Вирусолог назвал главные симптомы заболевания оспой обезьян

Академик РАН Нетесов назвал главные симптомы заболевания оспой обезьян.

НОВОСИБИРСК, 2 фев — РИА Новости. Небольшие язвочки на лице и нередко на теле являются главными клиническими признаками заболевания оспой обезьян у человека, но нужна точная лабораторная диагностика, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.

«Самый главный симптоматический признак — это язвочки на лице и на теле. Но дело в том, что такие язвочки могут быть и при ветряной оспе, и при кори, и в тяжелых случаях заболевания краснухой тоже могут быть. С такими признаками люди всегда обращаются к врачам», — сказал собеседник агентства.

Нетесов отметил, что так как язвочки могут быть признаком сразу нескольких заболеваний, для установления точного диагноза пациенту необходимо провести лабораторное подтверждение конкретной инфекции.

«Заболевание оспой обезьян в России за последние 10 лет, насколько я знаю, было всего два раза», — уточнил эксперт.

Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.