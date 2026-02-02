Вирусолог назвал главные симптомы заболевания оспой обезьян

«Самый главный симптоматический признак — это язвочки на лице и на теле. Но дело в том, что такие язвочки могут быть и при ветряной оспе, и при кори, и в тяжелых случаях заболевания краснухой тоже могут быть. С такими признаками люди всегда обращаются к врачам», — сказал собеседник агентства.