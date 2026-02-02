Для тушения пожаров в Омской области закупили грабли, каски и мотыги

В комплект приобретенного оборудования для тушения омских лесов вошли ранцевые лесные огнетушители, ручные инструменты — грабли и мотыги, а также средства индивидуальной защиты — каски. Как сообщается в ведомстве, всего закуплено 57 единиц специального оборудования на общую сумму 464 тысячи рублей. Отмечается, что авиаотделение было сформировано в 2024 году на базе САУ «Омский лесхоз» и уже успело пройти «боевое крещение» в Забайкальском крае, где омичи участвовали в тушении сложных возгораний в труднодоступной местности.