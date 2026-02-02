Власти бездействовали: в Башкирии образовалась незаконная свалка

В Башкирии прокуратура Ермекеевского района добилась устранения крупной несанкционированной свалки на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь захламленной территории составляла 1,2 гектара, сообщает надзорное ведомство.
Проверка показала, что на территории Ермекеевского сельсовета образовалось скопление бытового мусора и крупногабаритных отходов. Однако местная администрация не приняла меры для очистки земельного участка от свалки.
В связи с бездействием властей прокуратура района обратилась в суд с иском об обязании администрации сельского поселения устранить нарушения. Инстанция полностью удовлетворила требования.
В настоящее время решение суда исполнено, и несанкционированная свалка полностью ликвидирована.
