Медведев рассказал, как в молодости работал дворником в кинотеатре

СКОЛКОВО (Московская область), 16 сен — РИА Новости. Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что студенты, желающие достойно жить, должны работать, а не рассчитывать только на стипендию, и поделился собственным опытом работы дворником в студенческие годы.
«Я считаю, что целью государства не может быть выплата стипендий, на которую студент может более или менее безбедно жить. У государства нет таких возможностей, и, если говорить откровенно, таких стипендий нет ни в одной стране мира. Это не форма материальной поддержки, а помощь для решения каких-то частных задач», — сказал Медведев на встрече со студентами российских региональных вузов.
Вопрос о низких стипендиях стал первым, который задали участники встречи. Президент согласился, что сегодня большинство студентов получает небольшую стипендию, но заметил, что так было практически всегда.
«Цели, чтобы стипендия покрывала все возможные элементарные затраты, нет и не будет. Это невозможно. Если вам кто-нибудь когда-нибудь расскажет, что при советской власти стипендия позволяла достойно жить, скажите ему, что это чушь», — заметил он, добавив, что максимум, что можно было себе позволить на стипендию в 50 рублей в 80-е годы, сходить с девушкой в кафе.
«Никогда стипендия не была достаточной, чтобы на нее жить. Кроме случаев, когда это были особые, персональные виды стипендий. Например, ленинская стипендия. Она была около ста рублей, и на это жить было можно при советской власти», — сказал Медведев.
В то же время, по словам главы государства, при советской власти у студентов было гораздо меньше возможностей устроиться на работу.
«Тогда возможности для заработка были гораздо скромнее, сейчас многие студенты могут работать у себя на факультете, в университете, где-то в бизнесе можно что-то найти. Тогда вообще ничего не было. Я работал дворником в кинотеатре, это единственное, что можно было найти, но за это мне платили 100 или 120 рублей, и вместе с 50 рублями стипендии я был богатый человек — мог водить девушек в кафе регулярно», — похвастался Медведев.
Он подчеркнул, что очень важно, чтобы для студентов была создана возможность устроиться на работу и не так, как это было раньше «улицы мести или ящики таскать». «Очень важно, чтобы при каждом университете были созданы малые предприятия, где могли бы работать 30−40% студентов», — сказал он.
В то же время глава государства отметил, что стипендия должна носить элемент справедливости. Он подчеркнул, что считает неправильным, когда кто-то «вкалывает, а кто-то — ни фига не делает», и при этом получает одну и ту же стипендию.
Для тех же студентов, кто показал блестящие знания, должны существовать особые стипендии — стипендии президента, правительства, региональные и частные, как это принято во всем мире.
Он напомнил, что на днях подписал указ об учреждении президентских стипендий, которые составят 7 тысяч рублей для студентов и 14 тысяч рублей — для аспирантов. «Желаю всем получить их», — сказал Медведев.