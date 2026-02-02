Медведев рассказал, как в молодости работал дворником в кинотеатре

«Тогда возможности для заработка были гораздо скромнее, сейчас многие студенты могут работать у себя на факультете, в университете, где-то в бизнесе можно что-то найти. Тогда вообще ничего не было. Я работал дворником в кинотеатре, это единственное, что можно было найти, но за это мне платили 100 или 120 рублей, и вместе с 50 рублями стипендии я был богатый человек — мог водить девушек в кафе регулярно», — похвастался Медведев.