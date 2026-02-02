Темпы расселения из аварийного жилья в Ростовской области снизились на 16%

Министр оценил динамику как «в целом положительную». В 2020 году расселили 32 тысячи «квадратов», в 2021 — 39,9 тысячи, в 2022 — 45,7 тысячи. В 2023 году показатель составил 32,8 тысячи кв. метров, а в 2024 году установили рекорд в 58,3 тысячи кв. метров. После этого в 2025 году результат зафиксировали на уровне в 48,9 тысячи кв. метров.