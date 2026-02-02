Ричмонд
Темпы расселения из аварийного жилья в Ростовской области снизились на 16%

За год на Дону снизились объемы расселения из аварийного жилья.

Источник: Комсомольская правда

Объемы расселения из аварийного жилья в Ростовской области в 2025 году снизились на 16% по сравнению с показателем за 2024 год. Об этом сообщил глава донского минстроя Сергей Куц, передает Домостройдон.ру.

Несмотря на снижение темпов, работа шла активно. За минувший год в регионе расселили 48,9 тысячи квадратных метров ветхого жилья. Новые квартиры получили 1284 семьи. На эти цели муниципалитетам направили 2 880,86 млн рублей.

Министр оценил динамику как «в целом положительную». В 2020 году расселили 32 тысячи «квадратов», в 2021 — 39,9 тысячи, в 2022 — 45,7 тысячи. В 2023 году показатель составил 32,8 тысячи кв. метров, а в 2024 году установили рекорд в 58,3 тысячи кв. метров. После этого в 2025 году результат зафиксировали на уровне в 48,9 тысячи кв. метров.

Объем расселения в 2025 году оказался на 53% больше, чем пять лет назад.

