Подозреваемого в похищении 9-летнего мальчика в Петербурге задержали

При этом очевидцы рассказали 78.ru, что в день пропажи также видели школьника возле «Ленты» — он мыл фары у машин на парковке. Алексей, сосед семьи пропавшего мальчика, в разговоре с aif.ru сообщил, что ребенок нередко подрабатывал там то ли с друзьями, то ли с братьями. Владелец кафе, расположенного неподалеку, также отметил, что дети часто заходили в магазин погреться и поесть.