Ростов из-за метели 2 февраля встал в девятибалльные пробки

На Ростов в понедельник, 2 февраля, обрушился сильный снегопад. Примерно с 11 утра в донской столице — непрекращающаяся метель. Из-за непогоды уже в четыре часа дня движение транспорта на основных магистралях оказалось сильно затруднено. Популярный сервис показал, что пробки в городе составили 9 баллов.
Ростовчане в соцсетях делятся своими опасениями по поводу ситуации на дорогах в час-пик.
— Не представляю, как буду добираться в шесть часов вечера из центра в Суворовский, — написала подписчица одного из городских пабликов.
К примеру, затруднено движение у Змиевской балки, на Красноармейской, в районе Рабочего городка, на Мечникова, Нагибина, площади Гагарина, Текучева и в других районах.
Как сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, в связи со снегопадом для экстренных и коммунальных служб с 12:00 второго февраля и до четвертого февраля вводится режим повышенной готовности.
— Прошу вас планировать свои передвижения по городу с учетом складывающейся обстановки и по возможности минимизировать использование личного транспорта. Пожалуйста, не оставляйте автомобили вдоль дорог во время осадков — они мешают работе коммунальной техники, — обратился Александр Скрябин к ростовчанам.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.