Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три подростка в Ростовской области попали в реанимацию из-за вейпов

Три подростка в Ростовской области попали в реанимацию с тяжелыми пневмониями после курения вейпов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской областной детской клинической больнице за полгода были зафиксированы три случая экстренной госпитализации подростков с тяжелейшими пневмониями. Все они были вызваны использованием электронных сигарет. Об этом сообщили в донском минздраве.

Все пациенты поступили в центр анестезиологии и реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Наиболее сложный случай произошел с 16-летним подростком, у которого развилась выраженная дыхательная недостаточность. Для спасения жизни ему потребовалась искусственная вентиляция легких. У другого пациента врачи диагностировали двустороннюю вейп-ассоциированную пневмонию, лечение которой потребовало хирургического вмешательства.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!