Три подростка в Ростовской области попали в реанимацию из-за вейпов

В Ростовской областной детской клинической больнице за полгода были зафиксированы три случая экстренной госпитализации подростков с тяжелейшими пневмониями. Все они были вызваны использованием электронных сигарет. Об этом сообщили в донском минздраве.
Все пациенты поступили в центр анестезиологии и реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Наиболее сложный случай произошел с 16-летним подростком, у которого развилась выраженная дыхательная недостаточность. Для спасения жизни ему потребовалась искусственная вентиляция легких. У другого пациента врачи диагностировали двустороннюю вейп-ассоциированную пневмонию, лечение которой потребовало хирургического вмешательства.
