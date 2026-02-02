Ричмонд
-8°
ясно
Омское УФАС уличило москвичей в непрошеной рекламе

Рекламная рассылка без согласия омича приходила на его электронную почту.

Источник: Комсомольская правда

Омское УФАС по обращению омича провело проверку рекламных рассылок. Омич пожаловался, что без его ведома и согласия на его рабочую электронную почту постоянно приходят многочисленные рекламные письма о проведении конференций по цифровизации промышленности.

В непрошеной рекламе антимонопольный орган уличил московскую фирму ООО «ИТЗ», которое занимается организацией различного рода конференций и выставок.

Омское УФАС признало рекламу ООО «ИТЗ» ненадлежащей и нарушающей Закон о рекламе. Как сообщили в ведомстве, москвичи добровольно устранили нарушения и поэтому предписание организации не выдавалось.