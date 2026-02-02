В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,8

Жители Ростовской области сообщают о толчках, которые почувствовали 2 февраля. Как сообщают в РИА Новости со ссылкой на институт сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета, причиной этому может быть землетрясение, произошедшее в Азовском море.
— Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 12:47. Его эпицентр находился в Азовском море, примерно в 80 километрах от Керчи. Очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров, — объяснили ученые.
На побережье Крыма толчки ощущались силой до четырех баллов. Сообщения о них поступали из Симферополя, Керчи, Феодосии, Коктебеля и Севастополя.
По предварительной информации, землетрясение не причинило разрушений. Жертв и пострадавших также не зафиксировано.
