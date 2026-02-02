В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,8

Жители Ростовской области сообщают о толчках, которые почувствовали 2 февраля. Как сообщают в РИА Новости со ссылкой на институт сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета, причиной этому может быть землетрясение, произошедшее в Азовском море.