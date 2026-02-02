Ричмонд
В Иркутск прибыл новый троллейбус «Адмирал»

Это единственный в России экземпляр такой комплектации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутск прибыл новый троллейбус «Адмирал». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, это единственный в России экземпляр такой комплектации, который был изготовлен в 2025 году для выставки в Санкт-Петербурге.

— В нем воплощены все современные технологии для удобства и безопасности как пассажиров, так и водителя. Он на 80% собран из отечественных комплектующих, которые были использованы в рамках импортозамещения, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Троллейбус оснащен множеством современных систем: климат-контролем, камерами кругового обзора, сенсорными кнопками, Wi-Fi, USB-портами и мониторами для пассажиров. Для маломобильных пассажиров предусмотрен откидной пандус. Важное новшество — увеличенный запас хода на автономном ходу (более 30 км), а также люк для удобного обслуживания оборудования на крыше. Кстати, это уже второй «Адмирал» в городе, который приобрели в рассрочку.

После оформления всех необходимых документов новый троллейбус выйдет на маршрут. На какой именно — решат позже.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкальском тракте появилось 14 светящихся пешеходных переходов.