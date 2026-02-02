В Иркутск прибыл новый троллейбус «Адмирал»

Троллейбус оснащен множеством современных систем: климат-контролем, камерами кругового обзора, сенсорными кнопками, Wi-Fi, USB-портами и мониторами для пассажиров. Для маломобильных пассажиров предусмотрен откидной пандус. Важное новшество — увеличенный запас хода на автономном ходу (более 30 км), а также люк для удобного обслуживания оборудования на крыше. Кстати, это уже второй «Адмирал» в городе, который приобрели в рассрочку.