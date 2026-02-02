Более 90% регионов оснастили современным оборудованием для лучевой терапии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Современным оборудованием для проведения лучевой терапии оснащены 95% регионов России, сообщила главный внештатный специалист-радиотерапевт министерства здравоохранения РФ, заместитель директора по радиологическим методам лечения НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России Марина Черных.
Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака, прошла в понедельник в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«На сегодняшний день из 89 регионов, включая новые территории, 95% оснащены современным оборудованием для проведения лучевой терапии», — сказала Черных на пресс-конференции.
Она добавила, что в ДНР сейчас идет монтаж современного линейного ускорителя, который планируется в ближайшие месяцы запустить в эксплуатацию.
«Единичные регионы, самые удаленные, где недоступен этот вид лечения, но четко налажена маршрутизация в другие близлежащие крупные онкологические центры. И в год проходит в стране 180 тысяч законченных случаев дистанционной лучевой терапии. Много это или мало, сложно сказать, но это очень достойная цифра», — заключила специалист.