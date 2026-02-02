Ричмонд
Весна будет не скоро: омский сурок в свой праздник предсказал затяжную зиму

В омском зоопарке отметили «День сурка» и объявили, что жителям региона придется еще долго ходить по снегу.

Источник: Комсомольская правда

Омский зоопарк в шутку объявил о нескорой весне в Омской области. Так решил питомец заведения, не пожелавший сегодня, 2 февраля, в «День сурка», вылезти из своего домика.

Американский и канадский народный праздник «День сурка», отмечаемый ежегодно 2 февраля, основан на определенной примете, связанной с представителем отряда грызунов. Согласно ритуалу праздника, в этот день люди по всему миру наблюдают за сурком. Не исключением стал омский зоопарк детского ЭкоЦентра.

«Все помнят, что 2 февраля — “День сурка”? Мы-то помним, и у нас были к этому дню определенные планы. И планы были, что уж говорить, обнадеживающие. Дадим мы, значит, суркам хвойные ветки, они выбегут нам навстречу, предскажут тепло и солнышко. А мы это все снимем и сами порадуемся скорой весне», — говорится в сообщении зоопарка на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Однако, в этом году сурки разочаровали как сотрудников зоопарка, так и, возможно, омичей. Со слов представителей ЭкоЦентра, грызуны не выбежали на встречу принесенному лакомству. «В общем, весна к нам не скоро придет, если верить этим лентяям», — шутливо погоревали в посте работники зоопарка.