Температурные рекорды обновились в Беларуси

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Суточные рекорды минимальной температуры в очередной раз обновились в Беларуси, сообщили в Белгидромете.

Источник: Sputnik.by

«2 февраля были побиты суточные рекорды минимальной температуры воздуха сразу на нескольких метеостанциях», — говорится в сообщении.

Так, самые низкие температурные значения зафиксировали на метеостанции Полесская, там столбик термометра опустился до значения −31,1℃, побив прошлый рекорд 2012 года (-27,8℃).

Еще на трех метеорологических станциях были побиты температурные рекорды 2012 года. На станции Высокое столбик термометра опустился до −24,2℃, в Столбцах зафиксировано −26,9℃. Самая большая температурная разница была замечена в Ганцевичах — 28,9℃ (против −27,4℃ в 2012 году).

В Белгидромете добавили, что 1 февраля был побит суточный рекорд на метеостанции Мстиславль, температура в населенном пункте составила −23,8℃ против предыдущего рекорда 2012 года −22,8℃. Отмечается, что наблюдения на станции ведутся с 2008-го.

Абсолютный температурный минимум для 2 февраля был отмечен в 1970 году на авиационной метеорологической станции гражданская Гродно — столбик термометра опустился до отметки −33,4℃, отметили в ведомстве.