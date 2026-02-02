Температурные рекорды обновились в Беларуси

«2 февраля были побиты суточные рекорды минимальной температуры воздуха сразу на нескольких метеостанциях», — говорится в сообщении.
Так, самые низкие температурные значения зафиксировали на метеостанции Полесская, там столбик термометра опустился до значения −31,1℃, побив прошлый рекорд 2012 года (-27,8℃).
Еще на трех метеорологических станциях были побиты температурные рекорды 2012 года. На станции Высокое столбик термометра опустился до −24,2℃, в Столбцах зафиксировано −26,9℃. Самая большая температурная разница была замечена в Ганцевичах — 28,9℃ (против −27,4℃ в 2012 году).
В Белгидромете добавили, что 1 февраля был побит суточный рекорд на метеостанции Мстиславль, температура в населенном пункте составила −23,8℃ против предыдущего рекорда 2012 года −22,8℃. Отмечается, что наблюдения на станции ведутся с 2008-го.
Абсолютный температурный минимум для 2 февраля был отмечен в 1970 году на авиационной метеорологической станции гражданская Гродно — столбик термометра опустился до отметки −33,4℃, отметили в ведомстве.