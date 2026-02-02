Ричмонд
Все службы Ростовской области привели в готовность в связи с ухудшением погоды

Коммунальные и спасательные службы Дона работают в усиленном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Все службы Ростовской области — коммунальные организации, предприятия теплоснабжения, водно-канализационного, электросетевого и дорожного комплексов, спасательные подразделения — перевели на усиленный режим работы из-за непогоды. Это сделали по поручению губернатора Юрия Слюсаря, говорится на сайте донского правительства.

На коммунальных объектах сформировали более 1300 аварийных бригад, всего задействовали 4760 человек и свыше 1700 единиц спецтехники. Все необходимые материалы для ремонта заготовлены про запас.

Открыты круглосуточные горячие линии по всем вопросам ЖКХ. Все контакты для каждого города и района собраны на официальном портале правительства области в разделе «Горячие линии по вопросам ЖКХ».

Энергетики также перешли на усиленный режим. Для оперативной работы собрали 585 бригад, задействовали 3 тысячи и свыше 1300 единиц техники. В отдаленные районы при необходимости готовы направить мобильные генераторы.

Спасатели полностью готовы к работе. На водоемах дежурят более 400 человек, используют 80 плавсредств и 130 автомобилей.

Помощь на дорогах могут оказать более тысячи специалистов, в готовности находятся 19 тягачей и свыше 700 вездеходов. На трассах развернули пункты обогрева.

Дорожные службы приведены в полную готовность. На расчистку и обработку трасс выйдут 517 единиц спецтехники. Расчистку дорог будут вести круглосуточно. В запасе у дорожников более 170 тысяч тонн противогололедных материалов.

За ситуацией на дорогах следят в режиме реального времени. Мониторинг ведется с помощью системы «Безопасный город». Пока серьезных заторов на трассах не зафиксировано. По прогнозам, снегопад в регионе продлится до конца суток.

При проблемах в дороге можно звонить в диспетчерскую службу минтранса, а на платном пути по М-4 «Дон» дежурят аварийные комиссары, связаться с ними можно по короткому номеру *2323.

Кроме того, единый номер для вызова всех спасательных служб — «112».

