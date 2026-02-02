Минтруда сказал о правилах работы на отрытом воздухе в морозы. Памятка опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.
Согласно правилам организации труда в холодное время года, когда среднесуточная температура не превышает +10 градусов, работодатель обязан бесплатно работнику выдать утепленную спецодежду, рукавицы, обувь и т.д. Кроме того, у него должны быть дополнительные перерывы, чтобы он мог зайти в теплое помещение согреться и отдохнуть. Причем эти перерывы входят в рабочее время и полностью оплачиваются работодателем.
При сильном морозе, когда столбики термометров показывают −25 градусов и ниже, все вышеперечисленное продолжает действовать, и весь рабочий день должен быть построен так, чтобы избежать угроз здоровью работника. Также температура в помещении для обогрева должна быть минимум +22 градуса.
Кроме того, все эти правила, в том числе конкретный график работы, продолжительность и количество перерывов на обогрев сотрудника должны быть прописаны в правилах внутреннего распорядка или коллективном договоре.
Ранее мы сообщали, что Беларусь стала крупнейшим поставщиком рыбы в России в 2025 году.
Также Нацбанк презентовал новый графический знак белорусского рубля.
Кроме того, посол Бразилии сказал, возобновятся ли поставки самолетов Embraer в Беларусь.