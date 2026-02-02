Минтруда сказал о правилах работы на отрытом воздухе в морозы

Согласно правилам организации труда в холодное время года, когда среднесуточная температура не превышает +10 градусов, работодатель обязан бесплатно работнику выдать утепленную спецодежду, рукавицы, обувь и т.д. Кроме того, у него должны быть дополнительные перерывы, чтобы он мог зайти в теплое помещение согреться и отдохнуть. Причем эти перерывы входят в рабочее время и полностью оплачиваются работодателем.