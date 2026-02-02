Военные Франции на учениях устроили «Битву за Москву»

Об организации «Битвы за Москву» рассказало Командование перспективных боевых действий Сухопутных войск республики. Симуляция была организована во время проведения массовой тренировки для военнослужащих с 26 по 29 января, пишет «Лента.ру».
Кроме сражения за российскую столицу, французы разыграли другие сценарии. На игровых курсах французские военные осваивают инструменты тактической подготовки. Офицеров штабов и полков в игровой форме обучают методикам управления войсками в условиях крупномасштабных конфликтов.
Ранее стало известно о масштабных учениях НАТО «Непоколебимая решимость». В маневрах будут задействованы более 10 тысяч военных из 11 стран. Примечательно, что американские военные не будут принимать участия в тренировках.