Военные Франции на учениях устроили «Битву за Москву»

Французские военные во время командно-штабных учений приняли участие в «Битве за Москву». Бойцы участвовали в симуляции сражения в рамках курса военных игр, сообщает «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Об организации «Битвы за Москву» рассказало Командование перспективных боевых действий Сухопутных войск республики. Симуляция была организована во время проведения массовой тренировки для военнослужащих с 26 по 29 января, пишет «Лента.ру».

Кроме сражения за российскую столицу, французы разыграли другие сценарии. На игровых курсах французские военные осваивают инструменты тактической подготовки. Офицеров штабов и полков в игровой форме обучают методикам управления войсками в условиях крупномасштабных конфликтов.

Ранее стало известно о масштабных учениях НАТО «Непоколебимая решимость». В маневрах будут задействованы более 10 тысяч военных из 11 стран. Примечательно, что американские военные не будут принимать участия в тренировках.