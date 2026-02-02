Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 3 февраля 2026

Под ограничения попадут множество домов, в том числе на улице Верхней Набережной, Советской, Трилиссера, Байкальской, Рабочего Штаба и многих других. По некоторым адресам работы займут всего полчаса, однако другим жильцам придется нелегко. Без электричества придется провести весь день. Поэтому лучше заранее запастись всем необходимым и зарядить телефоны.