Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 3 февраля 2026

Свет частично отключат в Иркутске 3 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 3 февраля 2026 года пройдет в Свердловском, Ленинском, Октябрьском и Правобережном районах. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», специалисты займутся неотложным ремонтом на электрических сетях.

Где отключат свет в Иркутске 3 февраля 2026.

Под ограничения попадут множество домов, в том числе на улице Верхней Набережной, Советской, Трилиссера, Байкальской, Рабочего Штаба и многих других. По некоторым адресам работы займут всего полчаса, однако другим жильцам придется нелегко. Без электричества придется провести весь день. Поэтому лучше заранее запастись всем необходимым и зарядить телефоны.

Более подробная информация об отключение света в Иркутске 3 февраля 2026 года представлена в фотокарточках ниже.

Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 3 февраля.