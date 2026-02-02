Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 3 февраля 2026

Отключение света в Иркутске 3 февраля 2026 года пройдет в Свердловском, Ленинском, Октябрьском и Правобережном районах. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», специалисты займутся неотложным ремонтом на электрических сетях.
Где отключат свет в Иркутске 3 февраля 2026.
Под ограничения попадут множество домов, в том числе на улице Верхней Набережной, Советской, Трилиссера, Байкальской, Рабочего Штаба и многих других. По некоторым адресам работы займут всего полчаса, однако другим жильцам придется нелегко. Без электричества придется провести весь день. Поэтому лучше заранее запастись всем необходимым и зарядить телефоны.
Более подробная информация об отключение света в Иркутске 3 февраля 2026 года представлена в фотокарточках ниже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 3 февраля.