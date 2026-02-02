Ричмонд
Уфимец подкараулил в подъезде женщину и набросился на нее: ее спасла удача

Уфимец попытался в подъезде ограбить женщину.

Источник: Комсомольская правда

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу о попытке разбоя. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

По данным райсуда, обвиняемый, будучи пьяным, заметил возле супермаркета незнакомую женщину. Он проследил за потерпевшей до ее дома на улице Кремлевская, а в подъезде напал. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал отдать сумку.

В суде мужчина пояснил, что ему не хватало денег на спиртное и сигареты, и он, от безысходности, хотел попросить денег у женщины, но постеснялся. Затем, когда попытался отобрать сумку, испугался и сбежал после того, как та стала кричать и на шум вышла соседка.

— Судом подсудимому назначено наказание в виде реального лишения свободы, приговор вступил в законную силу, — заявили Орджоникидзевском райсуде.

