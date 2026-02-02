Донские ювелиры рассказали о правилах грамотного выбора украшений

Ювелирная отрасль Ростовской область — один из примеров яркого сочетания современных технологий, ремесленных традиций и предпринимательского подхода. К профессиональному празднику ювелиров, традиционно отмечаемому 31 января, Сбер совместно с Ювелирным домом «Нефрит» подготовили рекомендации по грамотному подбору украшений.
Как выбрать украшение в подарок.
При выборе ювелирного подарка важно учитывать несколько факторов. В первую очередь имеет значение размер, особенно если речь идет о кольце. В таких случаях необходимо ориентироваться на уже имеющиеся украшения. Также нужно учитывать повод: день рождения, годовщину или знак внимания без особой даты. Формат подарка напрямую зависит от события.
Как отличить драгоценный металл от подделки.
Существует несколько базовых признаков подлинности. Один из них — наличие пробы, которая указывается на каждом ювелирном изделии и подтверждает состав металла. Еще один ориентир — вес изделия из драгоценных металлов. Натуральный металл, как правило, ощутимо тяжелее подделок.
Гарантия и обслуживание украшений.
В ювелирной сфере применяется практика пожизненной гарантии, которая обычно распространяется на производственные дефекты и повреждения, возникшие при носке или транспортировке, включая трещины, поломки и выпадение камней. Долговременные гарантийные обязательства обеспечиваются строгим контролем качества на всех этапах производства. Также в отрасли широко представлены услуги по ремонту и обслуживанию украшений.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Поддержка малого и среднего бизнеса, особенно с глубокой экспертизой и собственным производством — один из наших ключевых приоритетов в регионе. В ювелирном бизнесе особенно важно фокусироваться на главном — создании качественных украшений, которые дарят настоящие эмоции и исполняют мечты. В Ростовской области мы поддерживаем более 250 предпринимателей, развивающих ювелирное искусство. Объем их финансовой поддержки на текущий момент превышает 50 млн рублей, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.