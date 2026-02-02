Донские ювелиры рассказали о правилах грамотного выбора украшений

— Поддержка малого и среднего бизнеса, особенно с глубокой экспертизой и собственным производством — один из наших ключевых приоритетов в регионе. В ювелирном бизнесе особенно важно фокусироваться на главном — создании качественных украшений, которые дарят настоящие эмоции и исполняют мечты. В Ростовской области мы поддерживаем более 250 предпринимателей, развивающих ювелирное искусство. Объем их финансовой поддержки на текущий момент превышает 50 млн рублей, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.