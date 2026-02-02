МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области из-за снегопада

Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, в период с 18−20 часов 2 февраля и до утра 3 февраля по региону ожидается очень сильный снегопад. Об этом сообщили в донском МЧС.
Спасатели советуют дончанам отказаться от поездок на личном автомобиле по дорогам области в указанный период. Также рекомендуется не парковать транспортные средства под деревьями и вблизи рекламных конструкций, которые могут не выдержать тяжести снега.
