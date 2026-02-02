Ричмонд
Прокуратура: в СНТ под Светлогорском более 200 домов остались без электричества

Светлогорский межрайонный прокурор выехал на место и контролирует ход работ по ликвидации аварии.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В СНТ «Радуга» под Светлогорском в ночь на 2 февраля произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остаются более 200 домовладений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

По предварительной информации, авария произошла на щите трансформаторной подстанции, находящейся на балансе СНТ «Радуга».

«В результате аварии без электроснабжения остаются свыше 200 домовладений», — сообщили в прокуратуре.

Светлогорский межрайонный прокурор Роман Чиркин выехал на место и контролирует ход работ по ликвидации аварии и восстановлению подачи электроэнергии в жилые дома.

В прокуратуре также напомнили, что по вопросам непринятия мер по восстановлению коммунальных услуг жители могут обратиться к дежурному прокурору по телефону 8 (4012) 576−860.