В Ростове из-за снегопада цены на такси подскочили до 1800 рублей

В Ростове-на-Дону из-за сильного снегопада выросли цены на такси. Вечером 2 февраля стоимость поездок доходила до 1800 рублей. Об этом сообщили читатели «КП — Ростов». Заметно увеличилось и время подачи машин.
— По данным приложения, маршрут из центра до Левенцовки стоил 1826 рублей, а поездка с Центрального рынка до Королева, 4 — 1634 рубля. В некоторых случаях ожидание машины занимало от 20 до 30 минут, — уточнили наши подписчики.
Из-за снегопада в Ростове такси приходится ждать до 20 минут. Фото: ЯндексТакси.
Горожане добавляют, что в непогоду стоимость и ожидание в приложениях меняются в зависимости от пробок и числа свободных машин.
Напомним, 2 февраля во второй половине дня в Ростове начался сильный снегопад. По словам главы города Александра Скрябина, коммунальные и экстренные службы с 12:00 переведены на режим повышенной готовности.
