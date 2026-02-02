70 процентов месячной нормы: как борются в Казани с последствиями аномальных снегопадов

Последствия, к которым привели интенсивные снегопады в Казани стали центральной темой оперативного совещания в администрации города. Невзирая на напряженную работу городских служб, значительные объемы снега продолжают создавать серьезные трудности. О том, как столица Татарстана справляется с последствиями непогоды и на чем сосредоточены усилия властей на ближайшие дни, пишет ИА «Татар-информ».
За неполную неделю непрерывных снегопадов в Казани выпало около 70 процентов месячной нормы снега. По информации, озвученной мэром города Ильсуром Метшиным, текущая зима уже побила рекорды по количеству выпавшего снега за последние годы.
По словам градоначальника, только в январе с улиц Казани было вывезено 474 тыс. тонн снега. Это вдвое превышает показатели прошлой зимы.
По данным на 2 февраля, объем осадков в Казани превзошел уровень 2024 года на 10 процентов, когда был зарегистрирован предыдущий максимум.
В связи с этим действие плана «Буран», введенного в действие 30 января, было продлено еще на двое суток — до среды. Градоначальник сообщил, что во вторник учебные заведения города продолжат обучение в дистанционном формате, а решение о формате обучения на среду будет принято дополнительно. В детских садах будут организованы дежурные группы для тех родителей, которые не имеют возможности оставить детей дома.
Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев указал на то, что ситуацию усугубил характер осадков: снег шел интенсивно, а не равномерно в течение месяца, что существенно увеличило нагрузку на коммунальные службы.
По словам Куляжева, за столь короткий период времени на дорогах первой категории образовалось более 1,1 миллиона тонн снега, и вывезена только половина. Таким образом, работы предстоит выполнить еще очень много, и необходимо направить все ресурсы на приведение города в порядок.
Заместитель руководителя исполкома добавил, что снегоплавильные станции работают с повышенной нагрузкой — на них поступает на 50−100 процентов больше снега, чем предусмотрено проектной мощностью. В качестве дополнительных мер для складирования снега задействовано 17 временных площадок, расположенных в разных районах города.
Куляжев особо отметил проблему автомобилей, припаркованных на обочинах дорог, которые препятствуют работе специализированной техники и качественной уборке дорог.
Специалистами центра городской трансформации разработан чат-бот, помогающий службам, отметил он. Только за январь было отправлено более 7,5 тыс. уведомлений автовладельцам с просьбой убрать транспортные средства, мешающие уборке снега.
Однако автовладельцы не всегда реагируют на предупреждения коммунальных служб, в связи с чем приходится привлекать сотрудников ГИБДД и эвакуировать автомобили, затрудняющие уборку. За прошедшие выходные на штрафстоянки было перемещено около 200 автомобилей.
В завершение Куляжев призвал горожан по возможности воспользоваться общественным транспортом, чтобы уменьшить заторы на дорогах и предоставить возможность спецтехнике быстрее очищать улицы.