70 процентов месячной нормы: как борются в Казани с последствиями аномальных снегопадов

В связи с этим действие плана «Буран», введенного в действие 30 января, было продлено еще на двое суток — до среды. Градоначальник сообщил, что во вторник учебные заведения города продолжат обучение в дистанционном формате, а решение о формате обучения на среду будет принято дополнительно. В детских садах будут организованы дежурные группы для тех родителей, которые не имеют возможности оставить детей дома.