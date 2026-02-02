Затор на М-4 в Ростовской области просят объезжать по обходу Аксая

Глухой затор из-за непогоды собрался в районе 1062 км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. Об этом 2 февраля водителей предупреждают в управлении Госавтоинспекции.
Объезжать сложный участок пути лучше по обходу Аксая на 1072 км.
— Планируйте поездку заранее, выбирайте безопасные маршруты и соблюдайте правила дорожного движения, — просят автовладельцев.
Добавим, судя по интернет-картам, машины не могут проехать в районе Аксайского моста. Затор на М-4 в сторону Аксая составляет больше 5 км. Во встречном направлении по улице Западной с переходом на проспект 40-летия Победы — около 3 км.
Также машины стоят на проспекте 40-летия Победы в сторону Аксая — пробка примерно в 2 км. Кроме того, внушительный затор собрался в эти минуты на улице Левобережной в сторону М-4, его протяженность составляет примерно 5 км.
