Сыновья бразильского посла нашли себе невест в Беларуси

По словам посла Бразилии, срок полномочий которого в нашей стране уже заканчивается, Республика Беларусь стала частью истории его семьи не только потому, что здесь продолжалась его карьера. Но и благодаря его двум сыновьям, которые вместе с ним проживали в стране. Оба парня познакомились с белорусскими девушками и завязали с ними постоянные отношения. По всей видимости, у молодых людей все оказалось очень серьезно, что Бернард Клингл не исключает, что отношения обоих сыновей с белорусками закончатся свадьбой.