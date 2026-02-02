Ричмонд
На фестивале имени Валентина Распутина в Иркутске покажут 15 спектаклей

Фестиваль призван привлечь внимание к творчеству знаменитого земляка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 15 по 20 марта 2026 года в Иркутске пройдет Третий Всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина. В программе — 15 спектаклей от десяти профессиональных театров и трех авторских коллективов из разных городов России.

Основная тема — произведения Распутина и близких ему писателей- «деревенщиков». Девять постановок будут по творчеству Распутина, три — по произведениям Виктора Астафьева, а также спектакли по Василию Шукшину и Варламу Шаламову. Откроет фестиваль Московский художественный театр со спектаклем «Последний срок».

Как отметили организаторы, фестиваль призван привлечь внимание к творчеству знаменитого земляка и затронуть вечные темы нравственного выбора и памяти. В программе — встречи с писателями, лекции и поездки со спектаклями в районы области. Расписание показов опубликуют на сайте Иркутского академического драматического театра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ледовый фестиваль на Ольхоне в 2026 году пройдет в новом формате.