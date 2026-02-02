На фестивале имени Валентина Распутина в Иркутске покажут 15 спектаклей

Основная тема — произведения Распутина и близких ему писателей- «деревенщиков». Девять постановок будут по творчеству Распутина, три — по произведениям Виктора Астафьева, а также спектакли по Василию Шукшину и Варламу Шаламову. Откроет фестиваль Московский художественный театр со спектаклем «Последний срок».