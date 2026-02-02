Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты

«Новые люди» предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ограничить повышение ОСАГО, установив, что оно не может превышать рост средней зарплаты в регионе.

Обращение с соответствующим предложением было направлено председателю Центрального банка Российской Федерации Эльвире Набиулинной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаем законодательно скорректировать правило изменения территориальных коэффициентов ОСАГО, установив, что темпы повышения тарифов не могут превышать рост средней заработной платы по данным Росстата за предыдущий год», — сказано в документе.

В документе отмечается, что сложившаяся методика корректировки территориального коэффициента нуждается в пересмотре. По словам депутатов, вынужденное перекладывание убытков от мошенников на всех граждан противоречит принципам социальной справедливости, а правовая ответственность за выявление мошенничества должна лежать в первую очередь на страховых компаниях и правоохранительных органах, а не на всех автовладельцах.

Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит исключить случаи резкого, двукратного и более, увеличения страховки в масштабах региона.