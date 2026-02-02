В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты

В документе отмечается, что сложившаяся методика корректировки территориального коэффициента нуждается в пересмотре. По словам депутатов, вынужденное перекладывание убытков от мошенников на всех граждан противоречит принципам социальной справедливости, а правовая ответственность за выявление мошенничества должна лежать в первую очередь на страховых компаниях и правоохранительных органах, а не на всех автовладельцах.