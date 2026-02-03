В Перми отменили один трамвайный маршрут

Со 2 февраля маршрут трамвая № 7 продлили по улицам Дзержинского и Строителей до остановки «Красный Октябрь». При этом при движении в обоих направлениях трамвай будет заезжать на остановку «Пермь II».
А трамвай № 3 пока отменен. Вагоны, ходившие по этому маршруту, направят также на маршруте № 7.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, это сделано для того, чтобы жители микрорайона Парковый могли без пересадок добираться на трамвае до центра города.
— Трамвайная линия по улице Дзержинского была проложена еще в 30-х годах, но в последнее время не пользовалась большой популярностью, — рассказали в департаменте. — Скоро ситуация изменится, поскольку территории вдоль этой ветки активно развиваются. Не так давно здесь были реконструированы пути и сейчас она готова к скорому росту пассажиропотока.
Судьба трамвая № 3 пока решается. Возможно, в будущем маршрут перенаправят, он соединит «Красный Октябрь» и «Велту», двигаясь по улице Революции.
Напомним, с 29 января в Перми закрыто движение трамваев по улицам Сибирской, Белинского и Чернышевского. В связи с реконструкцией трамвайных путей временно прекратили движение трамваи маршрута № 6 «Разгуляй — Велта». А трамваи 8-го маршрута ходят в объезд, по улицам Куйбышева и Революции.