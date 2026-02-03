Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми отменили один трамвайный маршрут

А у трамвая № 7 маршрут продлили.

Источник: Комсомольская правда

Со 2 февраля маршрут трамвая № 7 продлили по улицам Дзержинского и Строителей до остановки «Красный Октябрь». При этом при движении в обоих направлениях трамвай будет заезжать на остановку «Пермь II».

А трамвай № 3 пока отменен. Вагоны, ходившие по этому маршруту, направят также на маршруте № 7.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, это сделано для того, чтобы жители микрорайона Парковый могли без пересадок добираться на трамвае до центра города.

— Трамвайная линия по улице Дзержинского была проложена еще в 30-х годах, но в последнее время не пользовалась большой популярностью, — рассказали в департаменте. — Скоро ситуация изменится, поскольку территории вдоль этой ветки активно развиваются. Не так давно здесь были реконструированы пути и сейчас она готова к скорому росту пассажиропотока.

Судьба трамвая № 3 пока решается. Возможно, в будущем маршрут перенаправят, он соединит «Красный Октябрь» и «Велту», двигаясь по улице Революции.

Напомним, с 29 января в Перми закрыто движение трамваев по улицам Сибирской, Белинского и Чернышевского. В связи с реконструкцией трамвайных путей временно прекратили движение трамваи маршрута № 6 «Разгуляй — Велта». А трамваи 8-го маршрута ходят в объезд, по улицам Куйбышева и Революции.