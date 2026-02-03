В Перми отменили один трамвайный маршрут

— Трамвайная линия по улице Дзержинского была проложена еще в 30-х годах, но в последнее время не пользовалась большой популярностью, — рассказали в департаменте. — Скоро ситуация изменится, поскольку территории вдоль этой ветки активно развиваются. Не так давно здесь были реконструированы пути и сейчас она готова к скорому росту пассажиропотока.