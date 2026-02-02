Ричмонд
В Ростове-на-Дону 142 человека сдали кровь в донорскую субботу

В Ростове 142 человека сдали кровь за выходные и собрали более 69 литров.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные на областной станции переливания крови в Ростове-на-Дону прошла донорская акция. В ней приняли участие 142 человека, собравших более 69 литров крови. Об этом рассказали на сайте правительства Ростовской области.

— Доноры, которые приходят регулярно и сдают кровь, дают возможность иметь на станции переливания неиссякаемый пополняемый запас компонентов крови, — сказала заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.

В правительстве напомнили, что присоединиться к донорскому движению может любой желающий старше 18 лет, если нет противопоказаний. Донорство помогает формировать запас крови и ее компонентов для пациентов.

В Ростове-на-Дону 142 человека сдали кровь в донорскую субботу. Фото: Правительство РО.

Сдать кровь можно на областной станции переливания крови в Ростове-на-Дону на улице Ченцова, 71/63б, а также в отделениях станции с 8:30 до 13:00. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

