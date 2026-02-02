В минувшие выходные на областной станции переливания крови в Ростове-на-Дону прошла донорская акция. В ней приняли участие 142 человека, собравших более 69 литров крови. Об этом рассказали на сайте правительства Ростовской области.
— Доноры, которые приходят регулярно и сдают кровь, дают возможность иметь на станции переливания неиссякаемый пополняемый запас компонентов крови, — сказала заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
В правительстве напомнили, что присоединиться к донорскому движению может любой желающий старше 18 лет, если нет противопоказаний. Донорство помогает формировать запас крови и ее компонентов для пациентов.
В Ростове-на-Дону 142 человека сдали кровь в донорскую субботу. Фото: Правительство РО.
Сдать кровь можно на областной станции переливания крови в Ростове-на-Дону на улице Ченцова, 71/63б, а также в отделениях станции с 8:30 до 13:00. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.