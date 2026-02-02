Ричмонд
«Забывать нам об этом нельзя»: глава Башкирии подписал указ о создании особой комиссии

Хабиров подписал указ о создании комиссии по сохранение памяти об истории.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании специальной комиссии, задачей которой станет сохранение памяти об исторических событиях и подвигах жителей республики в период специальной военной операции.

Как сообщил руководитель региона, это решение является началом реализации одной из инициатив, озвученных им в послании парламенту республики. Хабиров подчеркнул важность этой работы, отметив, что со временем многое может забыться, а память о подвигах и исторических событиях терять нельзя.

