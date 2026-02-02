В башкирском селе объявили карантин: там обнаружили смертельно опасную инфекцию

В Башкирии ввели карантин по бешенству животных на территории одного из личных подсобных хозяйств в селе Иглино (Иглинский район). Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.
Согласно документу, на территории, попавшей под ограничения, временно запрещены: лечение животных, посещение посторонними лицами (кроме специалистов ветеринарной службы), ввоз и вывоз животных (за исключением вакцинированных), проведение выставок, ярмарок и других мероприятий с участием животных, а также снятие шкур с трупов восприимчивых к болезни животных.
В настоящее время на территории хозяйства проводится наблюдение за поголовьем и вакцинация животных против бешенства.
