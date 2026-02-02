Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В башкирском селе объявили карантин: там обнаружили смертельно опасную инфекцию

В Башкирии ввели карантин по бешенству в селе Иглино.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ввели карантин по бешенству животных на территории одного из личных подсобных хозяйств в селе Иглино (Иглинский район). Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, на территории, попавшей под ограничения, временно запрещены: лечение животных, посещение посторонними лицами (кроме специалистов ветеринарной службы), ввоз и вывоз животных (за исключением вакцинированных), проведение выставок, ярмарок и других мероприятий с участием животных, а также снятие шкур с трупов восприимчивых к болезни животных.

В настоящее время на территории хозяйства проводится наблюдение за поголовьем и вакцинация животных против бешенства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.