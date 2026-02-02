Эпидемиолог: подъем заболеваемости ожидается в середине февраля в Минске

Он отметил, что сейчас в Минске эпидемиологическая обстановка стабильная и контролируемая. По словам Козыревича, основная доля заболеваний приходится на острые респираторные заболевания и кишечные инфекции. Болеют в основном дети с учетом специфики сплоченного коллектива в школах и детских садах.