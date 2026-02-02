Эпидемиолог: подъем заболеваемости ожидается в середине февраля в Минске

Он отметил, что сейчас в Минске эпидемиологическая обстановка стабильная и контролируемая. По словам Козыревича, основная доля заболеваний приходится на острые респираторные заболевания и кишечные инфекции. Болеют в основном дети с учетом специфики сплоченного коллектива в школах и детских садах.
Подъем заболеваемости ожидается во второй декаде февраля, подчеркнул Козыревич.
В связи с этим он призвал руководителей школ и предприятий сосредоточиться на профилактике заболеваний.
«Руководителям необходимо обратить внимание на проведение неспецифических методов профилактики. Это исправная система вентиляции, возможность своевременного проветривания помещений, соблюдение графиков влажной уборки с применением дезинфицирующих средств», — сказал Козыревич, видео опубликовано в Telegram-канале «Мингорисполкома».
Главный врач рекомендует обращать внимание на учащихся учреждений образования и работников, у которых есть признаки ОРИ. Их при необходимости нужно изолировать от коллектива.