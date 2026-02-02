В Ростове продолжают уборку улиц, снегопад продлится до ночи

Коммунальные службы Ростова-на-Дону продолжают активную уборку улиц. Снегопад, по прогнозу синоптиков, продлится до 1 часа ночи. Об этом вечером 2 февраля сообщает глава донской столицы Александр Скрябин.
— На данный момент работы осложнены интенсивностью осадков. Ежечасно получаю доклады, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Глава Ростова попросил всех быть осторожными на дорогах и по возможности оставаться дома.
Напомним, за сутки на Дону должно выпасть до 20 см снега. Штормовое предупреждение объявили до 3 февраля. В Ростове-на-Дону в связи с непогодой ввели режим повышенной готовности.
