В Ростове продолжают уборку улиц, снегопад продлится до ночи

Снегопад осложняет работу коммунальной техники в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальные службы Ростова-на-Дону продолжают активную уборку улиц. Снегопад, по прогнозу синоптиков, продлится до 1 часа ночи. Об этом вечером 2 февраля сообщает глава донской столицы Александр Скрябин.

— На данный момент работы осложнены интенсивностью осадков. Ежечасно получаю доклады, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Глава Ростова попросил всех быть осторожными на дорогах и по возможности оставаться дома.

Напомним, за сутки на Дону должно выпасть до 20 см снега. Штормовое предупреждение объявили до 3 февраля. В Ростове-на-Дону в связи с непогодой ввели режим повышенной готовности.

