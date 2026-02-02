В Бурятии девять детей отравились угарным газом из-за неправильной топки печи

В Бурятии за первый месяц 2026 года в больницу с отравлением угарным газом попали девять детей в возрасте от 6 до 12 лет. Пять из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом КП-Иркутск сообщили в Детской республиканской клинической больнице.