В Бурятии девять детей отравились угарным газом из-за неправильной топки печи

В Бурятии за первый месяц 2026 года в больницу с отравлением угарным газом попали девять детей в возрасте от 6 до 12 лет. Пять из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом КП-Иркутск сообщили в Детской республиканской клинической больнице.
— Отравления происходят из-за сильных морозов, когда в частных домах активнее топят печи. Причиной становится преждевременное закрытие заслонки дымохода, пока угли еще полностью не прогорели. Угарный газ не имеет запаха, и его воздействие может проявиться спустя несколько часов, — говорится в сообщении медучреждения.
Врачи предупреждают о симптомах: тошнота, рвота, головокружение, слабость, шум в ушах и одышка. Этот газ блокирует способность крови переносить кислород, что может привести к смерти. При подозрении на отравление нужно немедленно вызвать скорую, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от тесной одежды и дать понюхать нашатырь.
