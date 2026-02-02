Город ангела: Гоша Куценко снялся в сериале про особенных людей

Хит фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» сегодня будет показан на светской премьере в Москве, а с 5 февраля начнет выходить онлайн. Это лучшая роль Гоши Куценко за много лет после «Страны ОЗ» и серьезная попытка поговорить на простом и понятном массовому зрителю языке о людях с особенностями. Причем как с физическими и психическими, так и с социальными. «Известия» оценили попытку авторов сделать сериал на трудную тему и рассказывают, что из этого получилось и что нет.
О чем сериал «Встать на ноги».
Проект Okko «Встать на ноги» начинается обманчивым прологом. Немолодой мужчина по кличке Старый (Гоша Куценко) выходит из тюрьмы после долгой отсидки за убийство и отправляется на родину, в провинциальный городок, чтобы встретиться с бывшим подельником (Алексей Розин), получить свою долю от давнего большого куша, а там — как пойдет. Или отомстить, если поймет, что есть повод. Короче, у нас полное ощущение, что это будет «Граф Монте-Кристо» или «Путь Карлито», потому что про Старого говорят, что человек он опасный.
Но в своей квартире Старый встречает дочь Олю (Мила Ершова), которую считал погибшей. Она неходячая, передвигается в коляске и занимается танцами с другими ребятами с инвалидностью. Отца ненавидит, считая его виновным в своем увечье и смерти матери. Старый пытается найти с ней общий язык и мечтает сделать ей дорогостоящую операцию. А пока он кокетничает с местной участковой (Ольга Лерман) и устраивается на работу в кофейню, где знакомится с бариста Сашей с синдромом Дауна (Антон Санкевич). Всем этим героям предстоит пройти долгий путь вместе.
Шоураннер Александр Носков (в соавторстве с Полиной Шаталовой) выбрал очень непростой путь. Можно было снять этот сериал как обычную криминальную историю. Розин и Куценко мастерски разыграли бы схватку двух бывших дружбанов, разнесли бы в клочья весь свой крохотный городок вместе с коррумпированным мэром и прикормленными полицейскими. И все бы смотрели крепкое жанровое кино. Вместо этого задачу существенно усложнили, хотя скелет оставили проверенный, консервативный.
Мысль авторов ясна с первых же минут. Главный герой чувствует себя отщепенцем. С ним после отсидки за убийство «нормальные» люди даже говорить не хотят, он вообще многое пропустил за два десятилетия в тюрьме. Но в таком же положении находится его дочь, «колясочница», которая не сдается, репетирует сложный танцевальный номер для большого конкурса, мечтает уехать туда, где инклюзии и возможностей больше, чем в захолустье без пандусов. Бариста Саша считает себя полностью социализированным и настроен позитивно, но если присмотреться, то оказывается, что он лучший бариста в кофейне, потому что работает там один, а его жена — это вообще отдельная и довольно грустная история.
Авторы продолжают проводить эти параллели. Герой Святослава Рогожана влюблен в современный танец, хотя почти невозможно им заниматься в провинции. Для местных и даже для родителей ты всё равно в лучшем случае будешь фриком, которому не мешает лишний раз об этом напомнить. Трудно быть одинокой женщиной в полицейской форме, сложно — сынком местного «крестного отца» или его любовницей, про которую все «всё» знают, но она не жена. Все они так или иначе изгои.
Каким получился сериал «Встать на ноги».
Несмотря на то, что Старый заявлен как главный герой сериала, центр нашего внимания быстро уходит от него. Потому что, как и в упомянутой выше «Стране О3», это всё же не герой, а волшебный помощник, попросту говоря, ангел. Из тюрьмы вышло облако в штанах. Добрый, чуткий, робкий, простодушный. Старый иногда, конечно, включает «блатного», но даже это выглядит очень трогательно и невинно. Он весь — сама святость, хоть нимб над головой подрисовывай.
Даже если он иногда срывается из-за того, что кто-то не видит, как сильно он старается с каждым дружить и всем помогать, особенно новообретенной дочери. Мы быстро всё про него понимаем и начинаем воспринимать его как функцию, а не личность, хотя не исключено, что во второй половине сериала Куценко покажет яркую эволюцию образа. Пока же он психологичен и точен в нюансах, но его Старый слишком светел и безупречен.
На первый план выходит дочь Старого Оля. Она — подлинный герой, и ее образ как раз соткан и из миллиона точных бытовых мелочей и тех эмоций, которые часто испытывают на себе люди в ее положении. Консультантом Милы Ершовой выступала известная экстремалка и автогонщица Злата Варламова, которая сама на коляске примерно столько же лет, сколько явно списанная с нее Оля. В общении с другими персонажами Оля заостряет внимание на их неловкости и непонимании того, как с ней нужно взаимодействовать, чего опасаться и чего нет, что будет бестактно, а что полезно. И мы догадываемся, что фильм задумывался, по большому счету, именно для этого.
Проникнуться ситуацией мешает только то, что мы подспудно осознаем, что перед нами звезда «Аутсорса» и «По щучьему велению» Мила Ершова, у которой с ногами всё в порядке. Можно сколько угодно иронизировать по поводу Голливуда, который сегодня требует в этом вопросе аутентичности, но правда в том, что зритель всё равно видит перед собой суперзвезду и каждый раз должен «забывать» об этом. В случае с полнометражным кино это проще сделать: там сидишь в зале, и если ты уже «поверил», то будешь «верить» и дальше. В сериале сложнее, потому что тебе после недельного перерыва нужно подключаться к нему заново. Поэтому роль сына Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие» играл Ар-Джей Митт, у которого действительно ДЦП.
Понятно, что подобных примеров миллион. Глухой Трой Коцур получил «Оскар» за фильм «CODA: Ребенок глухих родителей», неслышащая Миллисент Симмондс великолепно сыграла в «Тихом месте», глухая Лорен Ридлофф стала супергероем в марвеловских «Вечных». Конечно, нужно вспомнить и великолепное «Племя» Мирослава Слабошпицкого, мировой немой суперхит, где все главные роли исполнили глухие ребята. Если брать артистов в инвалидных креслах, то Кира Аллен совершила подвиг в триллере «Беги», все влюблялись в Джорджа Робинсона в «Сексуальном просвещении», а в мюзикле «Злая» сестру главной героини играет Марисса Боде, блестящая актриса с инвалидностью.
Это ни в коем случае не умаляет работы Милы Ершовой. Но у современного кино и так кризис достоверности, и реальность актрисы Ершовой, еще и красавицы, постоянно отвлекает от погружения в ту суровую среду, где вынуждена существовать ее героиня. Нам и так непросто, ведь городок дан абстрактный, время действия неизвестно, видимо, 2019 год или около того. Ноль примет российской современности. В то же время не факт, что другая актриса смогла бы справиться так, как Ершова, потому что она сыграла всё совершенно безупречно.
На контрасте самым ярким персонажем сериала в итоге оказывается Саша, сыгранный Антоном Санкевичем с реальным синдромом Дауна. Формально это роль второго плана, но мы с нетерпением ждем каждой встречи с ним, потому что Саша абсолютно естественен и — непредсказуем. Каждый поступок и любая реплика его персонажа стопроцентно вызывают нашу реакцию, будь то смех, сострадание, гнев или страх.
Страх в случае с этим сериалом вообще понятие ключевое. В попытках сделать продукт с целью инклюзии создатели решили минимизировать ощущение страха, перевести его в юмор или мелодраматизм, но без работы с этой темой всё равно ничего не получится.
Подвергнутый остракизму фильм «Временные трудности» великолепно передавал страх отца принять диагноз сына и понять, что с ним делать дальше. Собственно, вопрос о том, что делать с этим страхом в художественном произведении, часто становится ключевым для авторов. Слишком велик риск напугать зрителя, рассказав ему вещи, о которых даже близкие людей с инвалидностью стараются промолчать. С другой стороны, когда честность подменяется жалостью, не будет и результата, к которому стремились.
«Встать на ноги» выходит в правильное время. Зрителя готовили давно — и в России тоже. Если «В темноте» Сергея Дворцевого посмотрели не все, то «Антон тут рядом» Любови Аркус увидела почти вся страна, и с тех пор было снято немало картин на эту тему, а одновременно с сериалом в российском прокате начнется показ фильма «Здесь был Юра» — всё о том же, об адаптации особенных людей, ксенофобии и их принятии. Вот-вот в кино выпустят «Над вечным покоем», где как раз тема страха раскрыта очень глубоко. И наверняка дальше последует кино о тех, для кого в обществе места нет — или есть, но такое, которое их справедливо не устраивает. Потому что отличаться — это нормально.