Город ангела: Гоша Куценко снялся в сериале про особенных людей

Проникнуться ситуацией мешает только то, что мы подспудно осознаем, что перед нами звезда «Аутсорса» и «По щучьему велению» Мила Ершова, у которой с ногами всё в порядке. Можно сколько угодно иронизировать по поводу Голливуда, который сегодня требует в этом вопросе аутентичности, но правда в том, что зритель всё равно видит перед собой суперзвезду и каждый раз должен «забывать» об этом. В случае с полнометражным кино это проще сделать: там сидишь в зале, и если ты уже «поверил», то будешь «верить» и дальше. В сериале сложнее, потому что тебе после недельного перерыва нужно подключаться к нему заново. Поэтому роль сына Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие» играл Ар-Джей Митт, у которого действительно ДЦП.