В Мосгортрансе рассказали о работе электробусов в морозы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Все электробусы прошли заблаговременную подготовку к работе в зимнее время, тестирование электроотопителей позволяет сохранять комфортную для пассажиров температуру в салонах, аккумуляторные батареи эффективно работают в любую погоду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Комфорт и безопасность пассажиров в любых погодных условиях — это наш приоритет. Все автобусы и электробусы Мосгортранса заблаговременно прошли подготовку к работе в зимнее время. Специалисты протестировали системы климат-контроля, проверили защиту от коррозии, очистили и заменили фильтры», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в электробусах тщательно протестированы электроотопители салона. Это позволяет сохранять комфортную температуру в салоне для поездок пассажиров. Благодаря системе термостатирования тяговые аккумуляторные батареи электробусов могут эффективно работать в любую погоду. Они надежно защищены пластиковыми панелями и чехлами на крыше. Все машины проверены и подготовлены к работе еще до наступления холодов.
«Кроме того, проведено обслуживание зарядной инфраструктуры. Очищены вентиляционные решетки, заменены воздушные фильтры, проверено состояние токовых блоков и система предотвращения обледенения. Ультрабыстрые зарядные станции работают при температуре до минус 40 градусов. Все водители наземного городского транспорта также прошли подготовку к работе в меняющихся погодных условиях», — заключили в пресс-службе.