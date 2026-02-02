В Мосгортрансе рассказали о работе электробусов в морозы

Там отметили, что в электробусах тщательно протестированы электроотопители салона. Это позволяет сохранять комфортную температуру в салоне для поездок пассажиров. Благодаря системе термостатирования тяговые аккумуляторные батареи электробусов могут эффективно работать в любую погоду. Они надежно защищены пластиковыми панелями и чехлами на крыше. Все машины проверены и подготовлены к работе еще до наступления холодов.