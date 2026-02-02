Ричмонд
В станице Мечетинской Ростовской области восстанавливают водоснабжение

На Дону ремонт системы водоснабжения станицы Мечетинской продлится до вечера 3 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт системы водоснабжения в станице Мечетинской Ростовской области продлится до вечера 3 февраля. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— Вижу обращения, поступающие со вчерашнего дня, по перебоям с водоснабжением. Из-за износа насосного оборудования артезианской скважины снизилось давления в переулке Южном, а также частично на улицах Комсомольской, Первомайской и Б. Примерова. Также выявили утечку на улице Пушкина, 23/58 и порыв на пересечении улиц Пушкина и Чапаева, — рассказала в своем телеграм-канале Антонина Пшеничная.

Ремонтные работы планируют завершить до 18 часов 3 февраля. Подвоз воды выполняется по заявкам.

