В станице Мечетинской Ростовской области восстанавливают водоснабжение

— Вижу обращения, поступающие со вчерашнего дня, по перебоям с водоснабжением. Из-за износа насосного оборудования артезианской скважины снизилось давления в переулке Южном, а также частично на улицах Комсомольской, Первомайской и Б. Примерова. Также выявили утечку на улице Пушкина, 23/58 и порыв на пересечении улиц Пушкина и Чапаева, — рассказала в своем телеграм-канале Антонина Пшеничная.