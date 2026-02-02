Ричмонд
В Ростове из-за снегопада такси в Суворовский подорожало почти до 3000 рублей

В Ростове из-за снегопада поездка на такси из центра в Суворовский дошла до 3000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на фоне сильного снегопада к вечеру выросли цены на такси: поездка из центра в микрорайон Суворовский в приложениях показывала до 3000 рублей. Об этом рассказали читатели «КП — Ростов».

— К шести вечера 3000 рублей — из центра в Суворовский. И 2000 рублей — до Левенцовки. При этом приходится ждать: на заказ собирается очередь до 30 человек, — уточнили наши подписчики.

Горожане отмечают, что в снегопад стоимость и время ожидания в приложениях быстро меняются — все зависит от спроса и пробок. Поэтому цифры могут отличаться даже в соседних районах.

При этом придется «отстоять» очередь из 30 человек. Фото: ЯндексТакси.

Ранее читатели сообщали, что к пяти вечера поездка из центра до Левенцовки стоила 1826 рублей, а с Центрального рынка до Королева, 4 — 1634 рубля. В некоторых случаях машину приходилось ждать 20−30 минут.

