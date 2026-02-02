Эпидемиологи ждут подъем заболеваемости гриппом и ОРИ в Минске после 10 февраля

Главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Сергей Козыревич сказал прессе, что подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Минске ожидается после 10 февраля — то есть во второй декаде последнего зимнего месяца. Видео заявления специалиста после оперативного совещания опубликовано Мингорисполкомом.
В связи с этим Козыревич обратил внимание глав учреждений образования и предприятий на неспецифические меры профилактики.
«В первую очередь это касается исправности систем вентиляции, возможности своевременного проветривания помещений и соблюдения графиков влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, разрешенных Министерством здравоохранения».
Кроме того, эпидемиолог сказал о своевременном выявлении сотрудников и учащихся с признаками острых респираторных инфекций.
«При необходимости — изолировать их от коллектива», — отметил главврач Центра гигиены и эпидемиологии.
Также Сергей Козыревич сказал, что в данное время большая часть заболеваний на начало февраля 2026-го — это острые респираторные и кишечные инфекции.
«В структуре заболевших превалирует детское население, что связано со спецификой сплоченных коллективов, таких как детские школы и сады», — добавил специалист.
