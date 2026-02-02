Эпидемиологи ждут подъем заболеваемости гриппом и ОРИ в Минске после 10 февраля

Главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Сергей Козыревич сказал прессе, что подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Минске ожидается после 10 февраля — то есть во второй декаде последнего зимнего месяца. Видео заявления специалиста после оперативного совещания опубликовано Мингорисполкомом.