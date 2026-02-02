Ричмонд
Главные новости к вечеру 2 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 2 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков назвал дату следующего раунда переговоров по Украине

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Второй раунд переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, который должен был пройти в Абу-Даби 1 февраля, перенесли на 4—5 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Госдуме оценили перспективы продления энергоперемирия

Источник: РИА "Новости"

Продление паузы в ударах по энергетическим объектам Украины находится на рассмотрении, так как ВСУ игнорировали договоренность, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа.

СВР раскрыла планы Макрона ликвидировать лидеров Африки

Источник: OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил спецслужбам ликвидировать «неугодных лидеров» Африки. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

В Красноярском крае в ДТП погибли пять детей

Источник: МЧС РФ

Пять детей погибли, еще шесть получили травмы в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузового автомобиля на трассе Р-255 «Сибирь».

ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожской области

Источник: Александр Река/ТАСС

Российские войска освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области.

