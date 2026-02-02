Главные новости к вечеру 2 февраля 2026 года

Песков назвал дату следующего раунда переговоров по Украине
Второй раунд переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, который должен был пройти в Абу-Даби 1 февраля, перенесли на
В Госдуме оценили перспективы продления энергоперемирия
СВР раскрыла планы Макрона ликвидировать лидеров Африки
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил спецслужбам ликвидировать «неугодных лидеров» Африки. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
В Красноярском крае в ДТП погибли пять детей
Пять детей погибли, еще шесть получили травмы в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузового автомобиля на трассе Р-255 «Сибирь».
ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области.