Anadolu: Африка превращается в театр «тихой войны» ведущих держав

При этом режимы, пришедшие к власти под лозунгами обеспечения безопасности, с трудом пытаются добиться стабильности, пишет АА. Цепочка переворотов, охватившая страны от Мали до Нигера, указывает на сложную борьбу за влияние, обусловленную как внутренними кризисами, так и глобальной конкуренцией между такими игроками, как Франция, Россия и Китай.