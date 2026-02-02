Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Anadolu: Африка превращается в театр «тихой войны» ведущих держав

В Африке идет «тихая война», когда судьбы стран решаются не на полях сражений, а в кулуарах власти, под незримым давлением военных, пишет турецкое новостное агентство Anadolu Ajansi.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Регион, свободный от фронтовых столкновений, является ареной ожесточенного скрытого противостояния. Оно выражается в государственных переворотах, экономических санкциях, соглашениях по безопасности и массовых протестах. Это не полноценная война, но и не истинный мир, говорится в статье.

По мнению АА, Западная Африка переживает один из самых тяжелых периодов в своей истории, отличающийся «эффектом домино» — чередой падений гражданских правительств.

Военные перевороты последних пяти лет радикально трансформировали политический ландшафт континента в отсутствии открытых боевых действий.

При этом режимы, пришедшие к власти под лозунгами обеспечения безопасности, с трудом пытаются добиться стабильности, пишет АА. Цепочка переворотов, охватившая страны от Мали до Нигера, указывает на сложную борьбу за влияние, обусловленную как внутренними кризисами, так и глобальной конкуренцией между такими игроками, как Франция, Россия и Китай.

Согласно АА, с августа 2020 года «успешные» перевороты прошли в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и дважды в Нигере. В ряде стран — от Гвинеи-Бисау до Сьерра-Леоне и Гамбии — перевороты провалились, но вопрос «чья очередь» продолжает витать в воздухе.

Издание отмечает, что в Западной Африке перевороты перестали быть исключительными кризисами и стали восприниматься как «успешная модель».

Неоколониальный порядок, поддерживаемый Францией, ослабевает из-за сокращения ее военного присутствия. Франция, ранее игравшая роль «жандарма» региона, столкнулась с протестами в Бамако и Ниамее. На французских базах появляются российские подразделения «Африканского корпуса», а Китай активно инвестирует в регион.

По мнению Гёктуга Чалышкана, сотрудника Центра глобальных исследований Международного университета Рабата (Марокко) и эксперта по международным отношениям ANKASAM, текущие события на континенте обусловлены тремя основными причинами.

Во-первых, волна переворотов вызвана внутренним кризисом управления, где общественное недовольство, порожденное длительным правлением элит, коррупцией, экономическим неравенством, безработицей среди молодежи и неспособностью властей бороться с терроризмом, совпадает с амбициями армии по «перезапуску системы».

Во-вторых, они связаны с дестабилизацией архитектуры безопасности в Сахеле, где террористические и криминальные группировки ослабляют государственный контроль. В-третьих, их обуславливает обострение внешней конкуренции: прежний порядок, ориентированный на Францию, уступает место борьбе за влияние между Россией, Китаем, США, ЕС и странами Персидского залива.

Чалышкан предупреждает, что последние военные перевороты — это не просто смена правительств, а критические моменты, способные переформатировать региональный и глобальный баланс сил.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше