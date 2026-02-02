Anadolu: Африка превращается в театр «тихой войны» ведущих держав

Регион, свободный от фронтовых столкновений, является ареной ожесточенного скрытого противостояния. Оно выражается в государственных переворотах, экономических санкциях, соглашениях по безопасности и массовых протестах. Это не полноценная война, но и не истинный мир, говорится в статье.
Военные перевороты последних пяти лет радикально трансформировали политический ландшафт континента в отсутствии открытых боевых действий.
При этом режимы, пришедшие к власти под лозунгами обеспечения безопасности, с трудом пытаются добиться стабильности, пишет АА. Цепочка переворотов, охватившая страны от Мали до Нигера, указывает на сложную борьбу за влияние, обусловленную как внутренними кризисами, так и глобальной конкуренцией между такими игроками, как Франция, Россия и Китай.
Согласно АА, с августа 2020 года «успешные» перевороты прошли в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и дважды в Нигере. В ряде стран — от Гвинеи-Бисау до Сьерра-Леоне и Гамбии — перевороты провалились, но вопрос «чья очередь» продолжает витать в воздухе.
Неоколониальный порядок, поддерживаемый Францией, ослабевает из-за сокращения ее военного присутствия. Франция, ранее игравшая роль «жандарма» региона, столкнулась с протестами в Бамако и Ниамее. На французских базах появляются российские подразделения «Африканского корпуса», а Китай активно инвестирует в регион.
Во-первых, волна переворотов вызвана внутренним кризисом управления, где общественное недовольство, порожденное длительным правлением элит, коррупцией, экономическим неравенством, безработицей среди молодежи и неспособностью властей бороться с терроризмом, совпадает с амбициями армии по «перезапуску системы».
Во-вторых, они связаны с дестабилизацией архитектуры безопасности в Сахеле, где террористические и криминальные группировки ослабляют государственный контроль. В-третьих, их обуславливает обострение внешней конкуренции: прежний порядок, ориентированный на Францию, уступает место борьбе за влияние между Россией, Китаем, США, ЕС и странами Персидского залива.
Чалышкан предупреждает, что последние военные перевороты — это не просто смена правительств, а критические моменты, способные переформатировать региональный и глобальный баланс сил.